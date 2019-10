TV Herbeck in Radevormwald : Fitness ist auch bei Regen möglich

Radevormwald Immerhin 37 Teilnehmer waren trotz der schlechten Witterung zur Armin-Maiwald-Schule gekommen, um an der Sportveranstaltung teilzunehmen.

Bis heute gehört die Nordic Walking Abteilung mit 60 Mitgliedern und insgesamt vier Wanderungen pro Woche zu den aktiven Wandergruppen in der Stadt auf der Höhe. Zuwachs gab es in den vergangenen Jahren allerdings nur noch wenig. „Nordic Walking liegt nicht mehr so im Trend, wie noch zu unserer Gründung. Die Dynamik in den Gruppen ist aber nach wie vor gut.“ Zusammen mit den restlichen Mitgliedern der Abteilung kümmerte sich Gabi Radermacher am Sonntag um einen reibungslosen Ablauf des Fitnesstages. Die Teilnehmer starteten zwischen 10 und 11 Uhr an der Armin-Maiwald-Schule und machten sich von dort aus auf den Weg in die Natur. Zehn Kilometer rund um Radevormwald hatten die Organisatoren für die Wanderfreunde geplant. Von der Elberfelderstraße aus ging es Richtung Oberkarthausen, zur Wuppertalsperre und von dort aus zur Verpflegungsstation in der Ortschaft Heidersteg. Die wurde von den Vereinsmitgliedern Detlev Odenthal und Reinhard Ober betreut.