Kreissportbund Oberberg : Yoga in Vereinen immer beliebter

Yoga in Vereinen immer beliebter

Oberberg 28 Teilnehmer zählte der Kreissportbund bei der Fortbildung zum Lehrtrainer.

In den oberbergischen Vereinen gibt es einen neuen Trend: Yoga. Erstmalig bot deshalb der Kreissportbund eine entsprechende Ausbildung zum Lehrtrainer an. Die Resonanz war riesig, das Interesse groß an Sonnengruß, Asanas, Flow und Chakren-Lehre. Die Ausbildung startete mit 28 Teilnehmern, wovon es letztendlich neun Frauen und ein Mann bis zum Zertifikat „Lehrtrainer/in YogaFitness B“ schafften. Mehr als 90 Stunden beschäftigten sich die Teilnehmer intensiv mit Asanas (ruhende Körperstellungen), Atmung, Meditation und Fitness. Ergänzt wurde der praktische Teil mit theoretischen Inhalten wie den anatomischen und physiologischen Anpassungsprozessen und der Energielehre des Yogas.