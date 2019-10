Gotteshaus in Remlingrade : Arbeiten an der Dorfkirche fast beendet

Etwa zwei Wochen noch werden die Baugerüste an der Dorfkirche in Remlingrade zu sehen sein. Foto: Stefan Gilsbach

Remlingrade Zwei Wochen noch, dann werden die Arbeiten in Remlingrade abgeschlossen, sagt Baukirchmeister Hans-Otto Ottfried. Unter anderem waren ein neuer Anstrich und die Ausbesserung des Dachs notwendig. 2018 gab’s einen Spendenaufruf.

Geschichte Der Ort Remlingrade wurde 1183 zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt, und zwar unter dem Namen „Remelinrode“. Vor 1300 wurde der Ort Allodialbesitz der Grafen von Berg, die Remlingrade und die umliegenden Gehöfte ab 1399 als Kirchspiel in das Amt Beyenburg eingliederten.

Sicher ist, dass es Schäden gab, die solche Maßnahmen dringend nötig machten. Bei einem Ortstermin im Jahr 2017 waren unter anderem Abplatzungen an den Fenster- und Türgewänden gefunden worden, die Fassade galt als sanierungsbedürftig – und außerdem tauchten auf der Empore auf der Wand zum Turm Wasserspuren auf. Die Vermutung lag nahe, dass es undichte Stellen im Dach gab. Auch dort wurden die beauftragten Firmen schließlich tätig. Viele Kirchensanierungen werden für Gemeinden zur Herausforderung, weil das Gotteshaus vorübergehend nicht zur Verfügung steht. Diese Lage ergab sich jedoch für die Gläubigen der Remlingrader Gemeinde nicht. „Die Gottesdienste können problemlos stattfinden“, sagt Hans-Otto Ottfried. Probleme, wenn man so will, hätte es höchstens mit Hochzeitsgesellschaften gegeben, die gerne das Ambiente der Dorfkirche genutzt hätten. Das spiele bei solchen Ereignissen ja mittlerweile eine große Rolle, sagt Ottfried. Eine Kirche mit Baugerüsten auf dem Hochzeitsfoto sei nicht ganz so fotogen, „daher sind wir in diesem Fall mit den Gebühren ein wenig heruntergegangen“, sagt der Baukirchmeister.