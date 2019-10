Musik in Radevormwald : Schlager-Legenden auf der Rader Bühne

Radevormwald Unter dem Motto „Schön war die Zeit“ waren vier beliebte Schlagerkünstler in Rade zu Gast. Der Saal im Bürgerhaus war gut gefüllt – wenn auch nicht ausverkauft. Sängerin Judith Jersey musste krankheitsbedingt leider fehlen.

Zum Schluss des gut zweieinhalbstündigen Abends standen gar alle Sänger zusammen auf der Bühne. Aber auch alleine überzeugten die Künstler mit jeder Menge Freude am Performen und natürlich entsprechend professionellen Auftritten. Etwa Chris Andrews, der ab und zu auch die Gitarre in die Hand nahm, ansonsten einfach gut bei Stimme war und Songs wie „To Whom It Concerns“ oder „Carol Ok“ mit typisch britischer Lässigkeit präsentierte, auch wenn er doch schon viele Jahre in Deutschland lebte - und auch mit einer Deutschen verheiratet ist. Die kam sogar einmal auf die Bühne und gab ihrem Mann die Gitarre in die Hand - mit der er dann Buddy Hollys „All My Love, All My Kisses“ oder mit Hilfe und sangeskräftiger Unterstützung des Publikums „Michael Row The Boat Ashore“ spielte. Oder natürlich auch die „Pussycats“ und Bata Illic, die ebenfalls mit ihrer ganz eigenen Erfahrung und natürlich ihren Hits zu begeistern wussten.