Sommerfest in Radevormald : Diakonie führt Betreuung und Beratung fort

Radevormwald Die Diakonie im Kirchenkreis Lennep wird ihr Betreuungs- und Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund und Asylbewerber in Radevormwald weiterhin anbieten.

Die Mitarbeiterinnen der Diakonie, Julia Maaß und Sheila Shekari, sind die Ansprechpartnerinnen im Büro der Diakonie am Schlossmacherplatz. Sie hatten auch gemeinsam das internationale Sommerfest organisiert, das am vergangenen Sonntag an der Sammelunterkunft an der Blumenstraße stattfand. Teilgenommen haben nicht nur die Bewohner der Sammelunterkunft, sondern auch Geflüchtete aus der Ukraine und Ehrenamtler aus Radevormwald.