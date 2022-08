Sportverein in Radevormwald : TV Herbeck begrüßt immer mehr Mitglieder

Herbeck Abstieg, Aufstieg, Wachstum: Der TV Herbeck blickt auf ein zufriedenstellendes Jahr 2021 zurück. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Doch auch eine ganz junge Abteilung, wie die der Herbecker Darter, befindet sich auch dank einer sehr erfolgreichen Saison im Aufwind: 2018 gegründet, 2020 Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga und 2022 nun auch frisch gekürter Pokalsieger des Nordrhein-Westfälischen Dartverbands. Der rasante Erfolg der Darter zieht weitere Interessenten an: Von sieben Gründungsmitgliedern ist die Abteilung in nur vier Jahren auf 34 aktive Dartsportler angewachsen. Deswegen wird nun auch ihr Trainingsstützpunkt in den Räumen des ehemaligen Awo-Hauses an der Flurstraße 12 weiter ausgebaut, der Keller entrümpelt und mehr Dart-Boards aufgebaut, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.