Naturschutz in Radevormwald : Trauer und Ärger über Ahorn-Fällung

Önkfeld Aus Sicherheitsgründen mussten zwei sehr alte Ahorne hinter dem Landhaus Önkfeld gefällt werden. Eine Maßnahme, die laut Nachbar Herbert Rummenhöller durch einen besseren Schutz und Aufsicht vermeidbar gewesen wäre.

Frühjahr Herbert Rummenhöller ist wehmütig: Im Frühling habe es in den Bäumen vor Insekten und Vögeln nur so gewimmelt. Jetzt werde ein ganzes Öko-System zerstört.

Ein von Rummenhöller beauftragtes Gutachten ließ dem 73-Jährigen keine andere Wahl, als der Fällung zuzustimmen, denn die zwei gut 25 Meter hohen Ahorne, die mindestens 150 Jahre alt waren, stellten eine Gefahr dar: Im Baumstamm-Inneren sind sie faul, teilweise schon ausgehöhlt. Beim nächsten kräftigeren Sturm könnten die Bäume den Böen nicht mehr standhalten, einfach umknicken und auf die umliegenden Häuser stürzen, stellte das Gutachten fest. „Schon beim letzten heftigeren Sturm sind armdicke Äste von den Bäumen heruntergekommen“, berichtet Armin Klein-Ellinghaus. Deswegen wollte der 72-Jährige den Baum vor seinem Haus stutzen. Dass es jetzt zu dieser drastischen Maßnahme kommt und die Bäume ganz gefällt werden müssen, das hatte auch Klein-Ellinghaus nicht gewollt, sagt er. Sein ganzes Leben schaute er täglich auf den alten Ahornbaum vor seinem Fenster. „Ich bin mit dem Baum aufgewachsen“, sagt der 72-Jährige nachdenklich. „Schon für meinen Vater, der 92 Jahre alt geworden ist und vor zehn Jahren starb, war der Ahorn immer da. Es ist komisch, ihn nicht mehr an seinem Platz zu sehen.“ Den Baumstamm, den die Mitarbeiter der Fachfirmen nach der Fällung nun in tragbare Teller schneiden, wird Klein-Ellinghaus nun im Winter für den Kamin nutzen.

Auch Rummenhöller trägt die Reste seines geliebten Ahornbaums fast trauernd zur Ablage seines Transporters. Im Hintergrund hallt aus seinem Garten das Lied „Mein Freund, der Baum“ von Alexandra, das von den lauten Motorensägen übertönt wird. 55 Jahre lebt er schon in diesem Haus in Önkfeld. Der Ahorn war schon immer da. „Die Fällung hätte verhindert werden können“, sagt Rummenhöller. Er ist überzeugt davon, dass die Bäume vor 30 Jahren beim Bau eines Rieselgrabens für das Abwasser der Gaststätte beschädigt wurden. Die Wurzeln in der Erde, sagt er, wurden einfach abgehackt, was jetzt zum langsamen Tod der beiden Ahorne geführt habe. „Als Grab- und Landschaftspfleger, aber auch als Jäger ist mir die Natur sehr wichtig und ich kann nicht verstehen, wie man sie nicht besser schützt.“ Er würde sich wünschen, dass Bäume eine größere Beachtung fänden und auch bei Bau- und Straßenarbeiten besser vor Schäden geschützt würden. „Das darf in Zukunft nicht mehr passieren“, sagt der 73-Jährige mit ernster Miene. Auch die Versieglung der Böden in den vergangenen Jahrzehnten sei eine Katastrophe für die Bäume, von denen nun immer mehr das zeitliche segnen.