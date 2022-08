ÖPNV in Radevormwald : Mit Linie 134 ins Gewerbegebiet Mermbach

So sieht der neue Streckenverlauf seit Mittwoch aus. Foto: C. Schnettler

Radevormwald Das neue Fahrplanangebot führt seit Mittwoch pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien immer montags bis freitags durchs nördliche Gewerbegebiet.

Der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Bergstadt wird aufgewertet: Seit Mittwoch hat sich die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets Mermbach deutlich verbessert. Auf Initiative der Stadt Radevormwald haben der Märkische Kreis und der Oberbergische Kreis gemeinsam als zuständige Aufgabenträger mit dem Verkehrsunternehmen WB Westfalenbus und der Stadt Radevormwald ein Konzept erarbeitet, dass das Gewerbegebiet Mermbach sowohl in der Fläche als auch in der Anbindungsqualität über die Linie 134 (Lüdenscheid, Brügge, Halver, Radevormwald) besser erschließt, heißt es in einer Pressemitteilung.