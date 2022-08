Fotoaktion zur Stärkung des Ehrenamts startet : Ehrung für langjährige Mitglieder

Kevelaer Das Fest des Betreuungsvereins in Kevelaer war auch Auftakt für die Fotoaktion „Sichtbar“.

Rund 100 Ehrenamtliche aus dem gesamten Gebiet des Kirchenkreises waren nach Kevelaer in die Josef-Schotten-Schützenhalle gekommen. Der Betreuungsverein ehrte Mitglieder, die seit zehn oder 25 Jahren eine oder mehrere Betreuungen führen. Urkunden und ein „Dankeschön“ für ihr Ehrenamt überreichten die Betreuungsverein-Mitarbeitenden Stefanie Krettek und Christof Sieben gemeinsam mit Claudia Knickrehm, Klever Betreuungsrichterin und stellvertretende Amtgerichtsdirektorin in Kleve.

Die Mitarbeitenden des Betreuungsvereins freuten sich, viele Mitglieder begrüßen und mit ihnen feiern zu können. „Eine anstrengende und kraftraubende Zeit liegt hinter uns, die uns allen sehr viel abverlangt hat“, erinnerte Mitarbeiterin Helma Bertgen an die Herausforderungen der Corona-Zeit. „Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass besonders die Famillienangehörigen darunter gelitten haben, ihre Eltern, Kinder oder Geschwister nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen besuchen zu können. Die nächsten Herausforderungen stehen vielleicht schon vor der Türe, aber da sollen sie auch bleiben, denn wir wollen heute feiern“, so Bertgen in ihrer Begrüßung.