Angebote für eine angebliche Energieberatung in Radevormwald : Dubiose Anrufe sorgen für Verunsicherung

Angebote für eine angebliche Energieberatung in Radevormwald

Wupperorte Wie eine Einwohnerin der Wupperorte berichtet, hätten die Unbekannten sich als Vertreter der Stadtwerke oder von Energiefirmen bezeichnet.

Bewohner der Radevormwalder Wupperorte haben in den vergangenen Wochen in mehreren Fällen Anrufe von Personen erhalten, die eine Energieberatung anbieten. Wie eine Einwohnerin der Wupperorte (Name ist unserer Redaktion bekannt) mitteilt, hätten manche der Anrufer erklärt, im Auftrag der Stadtwerke tätig zu sein und auch über entsprechende Ausweise zu verfügen. „Bei Nachfrage bei den Stadtwerken stellte sich heraus, dass es einen solchen Auftrag nicht gab“, berichtet die Anwohnerin.