Kreis fördert Dorfentwicklung und schafft Perspektiven : Dorfgespräche auch in Radevormwald

Bei der Dorfbereisung ging es auch in den oberbergischen Süden nach Benroth. Foto: OBK/Iris Trespe

Radevormwald Der Dorfservice Oberberg der oberbergischen Kreisverwaltung in Gummersbach bietet einen Termin für den 13. September im Radevormwalder Bürgerhaus an.

Der Oberbergische Kreis wird die Veranstaltungsreihe „Dorfgespräche“ in diesem Jahr durchführen. Sie ermöglichen den direkten und persönlichen Austausch zwischen den Akteuren in den Dörfern und dem Kreis. Bei den Gesprächen sollen die Potenziale und Herausforderungen der Region thematisiert und aktuelle Informationen zur Dorfentwicklung weitergegeben werden.

„Die Dorfgespräche haben sich als direkter Gesprächskanal zwischen den Dorfgemeinschaften und dem Oberbergischen Kreis bewährt. Der gemeinsame Austausch verdeutlicht, was die Dorfvereine brauchen, was die Anliegen der Dorfgemeinschaften sind und an welcher Stelle der Kreis unterstützen kann“, erläutert Planungsdezernent Frank Herhaus.

Die Gespräche, die vom Dorfservice Oberberg der Kreisverwaltung durchgeführt werden, finden an mehreren Orten statt. In Radevormwald sind die Dorfgemeinschaften am 13. September ins Bürgerhaus eingeladen. Auch das Dorfgespräch für Hückeswagen befindet sich in der Planung, ist aber noch nicht final terminiert.Für die Dörfer der Stadt Wipperfürth findet die Veranstaltung am 24. August in der Alten Drahtzieherei statt. Die Veranstaltungen für Engelskirchen, Marienheide, Radevormwald, Wiehl und Wipperfürth erfolgen in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gemeinde- und Stadtverwaltung. In Wipperfürth entstehen durch die Aufstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aktuell in den Dörfern viele Ideen, von denen möglichst viele gemeinsam umgesetzt werden sollen. Auch dies wird bei dem Zusammentreffen thematisiert werden.

Anmeldungen für die Dorfgespräche in Gummersbach, Marienheide, Radevormwald und Wipperfürth sind bei Gabriele May per E-Mail unter gabriele.may@obk.de oder unter Tel. 02261 88-6132 möglich.

Auch über die Dorfgespräche hinaus bietet der Kreis zahlreiche Angebote zur Unterstützung der Dorfgemeinschaften an. „Im Herbst findet die Zukunftswerkstatt Dorf mit einem neuen Konzept statt, und 2023 wird es auch wieder einen Oberbergischen Dorftag geben. Darüber hinaus sind im Herbst 2022 weitere Fortbildungsangebote für Dorfvereine geplant“, kündigt Herhaus an.

Mit dem Dorfservice Oberberg hat der Kreis seit Herbst 2020 zwei feste Kontaktpersonen in der Dorfentwicklung für die Belange und Anliegen der Dörfer installiert, die bei der Planung und Umsetzung der Projekte in den Dörfern unterstützen. Der Dorfservice ist exklusiv für die Menschen in den Dörfern und ihre Anliegen da. Er begleitet bei der Suche nach Ansprechpersonen, der Fördermittelakquise und der Vernetzung mit anderen Dörfern. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind sehr vielfältig: In einem geplanten Projekt geht es nicht wie geplant voran? Wo sind die richtigen Ansprechpersonen innerhalb der Verwaltung oder die passenden Kooperationspartner zu finden? Beratung bei der Suche nach einem geeigneten Förderprogramm und dem Ausfüllen des dazugehörigen Antrags wird gewünscht? Oder bei der Suche nach Nachwuchs für den Dorfverein wird Unterstützung gebraucht.