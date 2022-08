Samstagabend in Radevormwald : Nacht der Museen mit vielfältigen Aktionen

Radevormwald Der Samstagabend steht in den vier Radevormwalder Museen ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Zum Wülfingmuseum gibt es eine Umleitung, die Besucher unbedingt beachten müssen.

Wer für Samstagabend noch nichts geplant hat, könnte sich zu einer ausgedehnten Museumstour quer durch die Stadt aufmachen: Die vier Museen in Radevormwald haben ein vielseitiges Programm für die Nacht der Museen auf die Beine gestellt. Heimatmuseum, Zweiradmuseum, Asiatisches Museum und Wülfingmuseum öffnen am Samstag, 13. August, 19 bis 24 Uhr. Alle Museen setzen einen anderen Schwerpunkt und sind zudem in verschiedenen Ortschaften der Stadt auf der Höhe beheimatet. Die Tourismusbeauftragte der Stadt, Kirsten Hackländer, hofft auf viele Besucher.



Wülfingmuseum Zum Wülfingmuseum in Dahlerau gelangen die Besucher seit Mittwoch über eine Umleitung. „Sie ist für die Besucher am Samstag gut sichtbar ausgeschildert“, sagt Kirsten Hackländer. Die Umleitungsstrecke, die im Zuge der Sanierung der Stützwand an der Wülfingstraße eingerichtet wurde, führt über Schnellental (Grünentaler Straße) bis zur L81 (Hardtstraße). Die Wülfingstraße ist im Bereich der Abfahrt von der L 414 bis zur Wupperbrücke gesperrt. Die historische Textilfabrik Am Graben 2 wird zur Nacht der Museen keinen Eintritt erheben und den Gästen einen Einblick in die Geschichte der Textilstadt geben. Als Willkommensgruß reicht das Museum Flammkuchen.



Heimatmuseum Freien Eintritt gibt es zur der Nacht der Museen auch im Heimatmuseum, Hohenfuhrstraße 8. Die Mitarbeiter empfangen die Besucher in einem stimmungsvoll beleuchteten Ambiente. Gereicht werden typisch bergische „Bütterken“. Das Team des Museums wird allen Gästen mit der Expertise über die Geschichte von Radevormwald zur Seite stehen.



Zweiradmuseum Den historischen Standort der Bismarck-Werke an der Leimholer Straße 3 können diejenigen entdecken, die das Bismarck-Zweiradmuseum besuchen. Auch dort ist der Eintritt kostenfrei. Die Exponate sollen beleuchtet werden. Dazu werden die historischen Fahrradlampen eingeschaltet. Geplant ist außerdem der Einsatz eines Hochrades als besonderer Höhepunkt.



Asiatisches Museum Im Museum für Asiatische Kunst, Sieplenbusch 1, kostet der Eintritt am Samstagabend fünf Euro. Den Garten, der an diesem Abend mit 500 Kerzen beleuchtet seien wird, können die Besucher kostenfrei erleben. Im Lichtermeer werden Getränke und Speisen verkauft. Außerdem gibt es ein Tanzangebot zum Mitmachen sowie einen Thai-Chi-Kursus, für den man sich im Vorfeld anmelden kann. „Das Museum für Asiatische Kunst wird in der Nacht der Museen ein ganz besonderes Ambiente erschaffen“, teilt die Stadtverwaltung in der Einladung mit.