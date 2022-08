Haupt- und Finanzausschuss in Radevormwald : AL mahnt Ausschreibung bei Personalbesetzungen an

Radevormwald Im Haupt- und Finanzausschuss möchte die AL grundsätzliche Erwägungen im Zuge von Stellenbesetzungen diskutieren und keine Einzelentscheidungen betrachten.

Um das heikle Thema von Personalbesetzungen bei der Stadtverwaltung geht es jetzt in einem Antrag der Alternativen Liste (AL) an den Haupt- und Finanzausschuss, der am 6. September tagt. „Diese Personalbesetzungen sind ja immer eine diffizile Angelegenheit. Dennoch müssen die grundsätzlichen Kriterien, nach denen Stellen besetzt werden, transparent sein“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. Diesen Gedanken verfolge das Grundgesetz. „Diese Vorschrift mag aus Sicht der Verwaltung beschwerlich sein, ist aber in einem Rechtsstaat, in dem Jedermann die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Ämtern haben sollte, unerlässlich“, findet Ebbinghaus.