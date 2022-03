Kultur in Radevormwald : Monolog über das Scheitern einer Liebe

Radevormwald Das Landestheater Detmold präsentierte auf der Bühne des Bürgerhauses das Theaterstück „Ansichten eines Clowns“ nach dem Roman von Heirich Böll.

Das Theaterstück „Ansichten eines Clowns“ nach dem Roman von Heinrich Böll wurde am Mittwoch von dem Landestheater Detmold auf die Bühne gebracht. Im Bürgerhaus war das Interesse an dem Stück groß, das unter der Leitung des Radevormwalder Kulturkreises aufgeführt wurde.

Protagonist Hans Schnier trauert um seine Schwester, die ihm und seiner Familie durch den Krieg genommen wurde und um seine große Liebe Marie, die gläubige Katholikin ist und die ihn auf seinen Reisen als Clown begleitet. Der Komiker stammt aus einer nationalsozialistisch orientierten Industriellenfamilie, die nach dem Krieg von dem Wirtschaftswunder profitiert. Als Clown will Hans der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und dafür trainiert er hart. Marie, die Hans aus seiner Heimat Bonn kennt, verlässt ihn nach einigen Jahren. Für den Clown liegt Maries seelisches Leiden in ihrem Glauben begründet. Hans strandet nach seinen künstlerischen Reisen durch ganz Deutschland wieder in seiner Heimatstadt, zieht Bilanz und denkt an seine verlorene Marie, die sich für den konservativen Heribert Züpfner entschieden hat.