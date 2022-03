Damit die Stadt sauberer wird : 400 Radevormwalder bei Frühjahrsputz aktiv

Den Müll im Blick (v.l.): Niklas Lajewski, Simon Woywod, Johannes Mans, Burkhard Klein, Regina Hildebrandt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am Großreinemachen in der Stadt beteiligen sich derzeit viele Bürger. Auch Schulklassen und der Verwaltungsvorstand suchen Müll. Das Konzept, die Müllsammlung über eine ganze Woche laufen zu lassen, hat sich bewährt.

Seit Freitag wird in Radevormwald Müll gesammelt. Die Aktion „Radevormwald macht sauber“ führt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) durch. Bis Sonntag werden mehr als 400 Bürger an der Aktion teilgenommen haben. Am Dienstagmorgen machten sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung rund um den Dirt-Park auf „Müllsuche“. Bürgermeister Johannes Mans, der Erste Beigeordnete Simon Woywod, Bauverwaltungsamtsleiter Burkhard Klein sowie Klimamanager Niklas Lajewski und die Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt griffen zu Müllzange und Müllsack.

„Das Konzept, die Müllsammlung über eine ganze Woche laufen zu lassen, hat sich bewährt. Die Resonanz auf die Aktion ist in diesem Jahr so hoch, dass wir Material vom BAV nachfordern mussten“, sagt Regina Hildebrandt. Die Müllzangen und Säcke werden zwar am Rathaus an die Bürger ausgegeben, aber zur Verfügung gestellt werden sie vom BAV. Die Stadtverwaltung koordiniert die Anmeldungen, ordnet den Teilnehmern die Sammelgebiete zu und koordiniert die Abholstellen für den Müll. Die gefüllten Mülltüten werden dann durch den BAV an vereinbarten Stellen eingesammelt.

Info Anmeldungen und weitere Information Sammelgebiete Anmeldungen für den Frühjahrsputz in Radevormwald nehmen Regina Hildebrandt und Niklas Lajewski entgegen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung geben Auskunft über die Sammelgebiete, im Rathaus werden außerdem die Müllzangen- und Säcke ausgegeben. Kontakt unter Tel. 02195 606150, E-Mail: regina.hildebrandt@radevormwald.de oder unter Tel. 02195 606432, E-Mail: niklas.lajewski@radevormwald.de Ausrüstung Das Equipment stell der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) zur Verfügung.

Die Umweltbeauftragte der Stadt freut sich darüber, dass an den Wochenenden zahlreiche Familien und Sportgruppen gesammelt haben und an den Werktagen Kitas und Schulklassen aktiv waren. Aber auch Einzelpersonen und Vereine haben sich für die Müllsammlung angemeldet.

Fündig sind alle Teilnehmer geworden. „Es gibt Stellen in Radevormwald, an denen man besonders viel Müll findet. Zum Beispiel entlang der Bahntrasse, im Nordstadt-Park oder am Uelfebad. Die Stellen, an denen sich oft Menschen aufhalten, sind besonders vermüllt“, sagt Regina Hildebrandt. Sie freut sich über die große Bereitschaft der Radevormwalder ihre Stadt sauberer zu machen und hofft auf einen langfristigen Effekt. „Besonders die Beteiligung von Kitas und Grundschulen ist toll, weil Kinder so früh lernen, auf die Umwelt zu achten und Müll bis zum nächsten Mülleimer zu tragen“, sagt sie.

Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist die Teilnahme an der Aktion selbstverständlich, denn ein sauberes Stadtbild ist auch ein Standortfaktor. Der Klimamanager Niklas Lajewski hat in der Corona-Pandemie beobachtet, wie viele Menschen zurück zur Natur gefunden haben. „Diese Krise hat das Thema Natur beliebter gemacht. Viele Menschen sind in der Pandemie selber Hundebesitzer geworden oder mehr spazieren gegangen und haben einen Blick für die Natur entwickelt“, sagt er. Obwohl sich die Pandemie positiv auf die Nähe zur Natur vieler Menschen ausgewirkt hat, sieht man gleichzeitig unzählige Masken, die achtlos in die Natur geworfen wurden. „Die Masken sind ein echtes Problem für die Umwelt, aber man findet auch oft Flaschen und Verpackungen“, sagt Regina Hildebrandt. In der Woche seien auch größere Gegenstände, wie Autoreifen oder wilder Sperrmüll gemeldet worden.