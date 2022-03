Partnerstadt von Radevormwald : Pläne aus Freundschaft zu Frankreich

Radevormwald Die Städtepartnerschaft Radevormwald-Châteaubriant hat 2022 viel vor. Bei der aktuellen Versammlung des Komitees wurde Helmut Stoffel als Vize-Vorsitzender verabschiedet. Er bleibt dem Verein aber treu.

In der Corona-Krise sind zahlreiche Veranstaltungen des Partnerschaftskomitees Radevormwald – Châteaubriant ausgefallen. In diesem Jahr sollen die Feste nachgeholt und gemeinsam mit den Freunden aus der französischen Partnerstadt gefeiert werden.

Auf der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend warf Erni Huckenbeck einen Blick zurück. Die letzte Versammlung konnte der Verein im April 2019 abhalten. „Die Pandemie hatte uns fest im Griff und wir mussten viele Veranstaltungen und Reisen absagen“, sagt die Vorsitzende des Vereins. Als großen Verlust für die Städtepartnerschaft bezeichnet sie den Tod von Monique Bigot, die in Châteaubriant die treibende Kraft für die Freundschaft zwischen den Städten war. Die stellvertretende Bürgermeisterin Céline Galland-Plumejault von Châteaubriant ist jetzt für die Freundschaft zu Radevormwald zuständig. Hauptberuflich ist sie Lehrerin.

2021 war das eigentliche Jahr des Jubiläums, denn in diesem Jahr feierte die Städtepartnerschaft ihren 40. Geburtstag. Weil das Jubiläum nicht groß gefeiert werden konnte, soll dieses Fest im Sommer , parallel zum Weinfest vom 24. bis zum 26. Juni, nachgeholt werden. Vorher will sich das Partnerschaftskomitee wie gewohnt mit einem Weinstand auf dem Stadtfest im Mai präsentieren.

Teile der Feier sollen im Parc de Châteaubriant, rund um das historische Gartenhäuschen stattfinden, das in diesem Sommer 250 Jahre alt wird. Den Geburtstag des Häuschens feiert Radevormwald zusammen mit dem Weinfest sowie der 40-jährigen Freundschaft mit Frankreich. Das Partnerschaftskomitee beteiligt sich außerdem an der Aufwertung des Parks und der Inneneinrichtung des Gartenhäuschens und arbeitet dafür mit dem Heimat- und Verkehrsverein (HVV) zusammen, der eine Förderung über „Leader Bergisches Wasserland“ beantragt hat.

Die Planung des Festwochenendes im Juni wird maßgeblich von der Stadtverwaltung unterstützt. Ein Sommerfest will der Verein Ende August im TSV Heim feiern. Ob es eine Bürgerreise in die Partnerstadt geben wird, steht noch nicht fest. „Eine Reise wollen wir aber auf jeden Fall machen“, sagt Erni Huckenbeck.

Die Jahreshauptversammlung nutzte der Verein am Mittwoch auch, um den jahrzehntelangen zweiten Vorsitzenden Helmut Stoffel aus dem Vorstand zu verabschieden. Er hatte diese Funktion seit der Umwandlung des Komitees in einen eingetragenen Verein inne. „Wir haben viele gemeinsame Dinge auf den Weg gebracht und zahlreiche Reisen organisiert. Seine Französischkenntnisse waren zu jeder Zeit eine große Hilfe“, sagt Erni Huckenbeck. In Châteaubriant wurde Helmut Stoffel stets mit „Hallo Chérie, como sava?“ von der Wirtin des Vertrauens begrüßt. Wie oft er nach Châteaubriant gereist ist, weiß er nicht mehr. „Es waren viele Reisen und die Freundschaften nach Frankreich eng“, sagt der Radevormwalder, der in Paris gewohnt und über 20 Jahre für Peugeot gearbeitet hat.