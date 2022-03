Situation in Radevormwald : Weniger Arbeitslose, mehr offene Stellen

Die Agentur für Arbeit meldet für Radevormwald weniger Arbeitslose und mehr freie Stellen. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Radevormwald Die Zahl der Arbeitslosen in Radevormwald sinkt laut der Agentur für Arbeit weiter. Im Januar waren noch 708 Personen gemeldet, im März nur noch 684.

Die Arbeitslosigkeit in Radevormwald ist im März erneut leicht gesunken. Laut der Agentur für Arbeit in Bergisch-Gladbach wurden in diesem Zeitraum 684 Personen ohne Arbeit gemeldet. Im Februar waren es dagegen noch 690 Betroffene, im Januar wurde die Zahl mit 708 beziffert. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Erwerbslosigkeit in der Bergstadt deutlich zurückgegangen, so waren im März 2021 noch 835 Menschen ohne Arbeitsstelle.

Im Oberbergischen Kreis waren im März 2022 insgesamt 7145 Menschen ohne Arbeit, auch hier gab es einen Rückgang im Vergleich zum Februar 2022, als noch 7346 Betroffene gemeldet wurden. Im März 2021 gab es im Kreis 8960 Erwerbslose. „Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hält an“ so Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. „Im Oberbergischen Kreis liegt die Arbeitslosigkeit sogar deutlich unter Vor-Pandemie-Niveau. Die Arbeitskräftenachfrage bleibt hoch – der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt in allen drei Regionen über dem Vor-Pandemie-Niveau.“

Die Unternehmen im Bezirk, zu dem auch der Rheinisch-Bergische Kreis und die Stadt Leverkusen zählen, meldeten aktuell 1375 neue offene Stellen, das sind 402 oder 22,6 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich aber eine positive Entwicklung, und zwar ein Anstieg von 116 oder 9,2 Prozent mehr.