Stadtwerke informieren die betroffenen Kunden : Auch in Radevormwald wird das Erdgas umgestellt

Die betroffenen Gaskunden werden in diesen Tagen schriftlich von den Stadtwerken informiert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Radevormwald Viele Stadtwerke-Kunden müssen bald von L-Gas auf H-Gas umrüsten. Das gilt für die Bereichre Herbeck, Bergerhof, Stadtzentrum, Rädereichen und Grüne. Dahlerau, Keilbeck, Auf der Brede, Herkingrade, Önkfeld und Rochollsberg wurden bereits in den 1980-er Jahren umgestellt.

Für Erdgaskunden in Radevormwald steht eine größere Veränderung an: Die Umstellung der Gasqualität von L- auf H-Gas. „Die Erdgasumstellung ist eines der größten Infrastrukturprojekte der deutschen Gaswirtschaft und betrifft auch unsere Region“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtwerke Radevormwald (SWR.).

Erdgas unterteilt sich in zwei verschiedene Gasarten oder Gasqualitäten, L-Gas und H-Gas. Diese unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrem Energiegehalt. Alle bisher mit L-Gas (niedrigerer Energiegehalt) betriebenen Geräte – zum Beispiel Warmwasserboiler, Gasherde, Gasheizungen müssen auf den Weiterbetrieb mit H-Gas (höherer Energiegehalt) umgerüstet werden. L-Gas stammt unter anderem aus den Niederlanden. Die dortigen Förderquellen gehen zur Neige oder werden zukünftig eingestellt, da die Erdgasförderung in der Region zu Erdbeben geführt hat. H-Gas bezieht Deutschland aus Russland, Norwegen und Großbritannien.

Die Umrüstung im Netzgebiet der Stadtwerke Radevormwald wird für die Gaskunden folgender Marktgebiete erfolgen: Herbeck, Bergerhof, Stadtzentrum, Rädereichen und Grüne. Die Ortschaften Dahlerau, Keilbeck, Auf der Brede, Herkingrade, Önkfeld und Rochollsberg wurden bereits in den 1980-er Jahren auf H-Gas umgestellt.

Zunächst werden in den Stadtteilten die Gasgeräte in allen Haushalten, Betrieben und in der Industrie erfasst. Dann folgt die technische Anpassung der Geräte und schließlich die Umstellung auf das neue H-Gas am so genannten Schalttermin. In Radevormwald sieht der Zeitplan so aus: Die Erhebungsmaßnahmen werden voraussichtlich im Januar 2023 beginnen, die technische Anpassung der Geräte startet im März 2024. Der Schalttermin ist für den 9. Juli 2024 geplant.

Zuständig für die Umsetzung der Maßnahmen ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz der regionale Netzbetreiber, in diesem Fall die Stadtwerke. Dies gilt unabhängig davon, bei welchem Lieferanten der Kunde sein Gas bezieht. Die SWR. sendet in diesen Tagen ein Informationsschreiben per Post an alle betroffenen Gaskunden.

