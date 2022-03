Kindertheater in Kamp-Lintfort : Bühne 69 feiert Premiere mit „Peterchens Mondfahrt“

Kindertheater in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Mitglieder des Amateur-Theaters aus Kamp-Lintfort freuten sich, wieder ein Theaterstück für Kinder spielen zu können. Am Ende gab es Applaus.

„Peterchens Mondfahrt“, das Märchen von dem dicken Maikäfer Herrn Sumsemann, der sich mit seinen beiden Freunden Peter und Anneliese auf eine abenteuerliche Reise zum Mond begibt, um dort sein vom bösen Mondmann gestohlenes sechstes Bein zurückzuholen, ist, obwohl inzwischen mehr als 110 Jahre alt, noch immer so beliebt wie eh und je. Das bewies an diesem Samstag die Kamp-Lintforter „Bühne 69“ mit ihrer Premiere des gleichnamigen Stückes und einen Tag später mit zwei weiteren gut besuchten Aufführungen in der örtlichen Stadthalle.