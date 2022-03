Kultur in Radevormwald : Das Stück „Der Trafikant“ fällt aus

Radevormwald Der Kulturkreis informiert die Abonnenten darüber, was mit den Karten geschieht. Über den Freiverkauf verkaufte Karten können in der Stadtbücherei zurückgegeben werden, der Eintrittspreis wird erstattet. Abonnenten sollen zunächst keine anteilige Erstattung erhalten.

Der Kulturkreis Radevormwald muss erneut eine Absage wegen der Corona-Pandemie verkünden. Eigentlich sollte am Mittwoch, 6. April, um 19.30 Uhr das Ensemble des Rheinischen Landestheaters (RLT) das Schauspiel „Der Trafikant“ aufführen. „Das Rheinische Landestheater Neuss hat den Kulturkreis Radevormwald informiert, dass diese Aufführung nicht stattfinden kann: Es seien zurzeit zu viele Personen im Ensemble vom Coronavirus betroffen. Ein Ersatztermin für die Aufführung in Radevormwald in dieser Spielzeit könne nicht angeboten werden“, teilt der Vorsitzende des Kulturkreises, Michael Teckentrup, mit. Der Kulturkreis Radevormwald bedauere diese Absage sehr. Das Rheinische Landestheater Neuss und der Kulturkreis Radevormwald versuchen gemeinschaftlich, einen neuen Termin in der kommenden Spielzeit anzubieten.