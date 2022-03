Frühjahrsputz in Radevormwald : Kinder räumen den Wald auf

Radevormwald Im Rahmen des Radevormwalder Frühjahrsputzes, der offiziell noch bis Sonntag läuft, machte sich die Waldgruppe der Kita „Sprungbrett“ auf Müllsuche.

Die Mädchen und Jungen der Waldgruppe der Kindertagesstätte „Sprungbrett“ sind wetterfest. Am Donnerstag zogen die Kinder im strömenden Regen in den Wald, um Müll zu sammeln.

Besonders nach sonnigen Wochenenden sind die Plätze, an denen sich die Kinder im Wald regelmäßig aufhalten und spielen, verschmutzt. „Die Waldgruppe reagiert sehr sensibel auf Müll, schließlich verbringen wir sehr viel Zeit in der Natur. Wir sammeln auch außerhalb der Aufräumaktion Müll ein, um die Natur zu schützen“, sagt Erzieherin Lena Dürholt. Sie begleitete die Kinder gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Eltern, die sich an der Aktion beteiligten. In drei Gruppen zogen die Teilnehmer durch den Wald von Radevormwald, der in der Nähe des Bauwagens liegt, der das Zuhause der Waldgruppe ist.