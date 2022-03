Unternehmen in Radevormwald : Was Azubis zur Gesundheit interessiert

Radevormwald Bei einem Workshop der Betriebsnachbarschaft standen die Wünsche der jungen Mitarbeiter im Fokus. Ihnen sind vor allem das soziale Miteinander und eine freundliche Arbeitsatmosphäre wichtig.

Auch für Auszubildende spielt betriebliches Gesundheitsmanagement eine wichtige Rolle. Dass es in einigen Bereichen Nachholbedarf gibt, hat die Psychische Gefährdungs-Analyse ergeben. Die wurde von der Betriebsnachbarschaft in Radevormwald im vergangenen Jahr durchgeführt und hat auch die Azubis der Unternehmen in den Blick genommen.

„Die Gefährdungs-Analyse hat einige Punkte aufgezeigt, die den Mitarbeitern besonders wichtig sind oder mit denen sie unzufrieden sind. Bei der Analyse stellte sich heraus, dass einige Azubis ihren Arbeitgeber nicht weiterempfehlen würden oder sie sich eine engere Betreuung wünschen. Diesen Faden haben wir aufgenommen und einen Nachmittag für unsere Azubis organisiert“, sagt Dorothea Perkovic, Gesellschafterin der Firma Emil Holzmann und Sprecherin der Betriebsnachbarschaft. Sie betont, dass die Unternehmen in Radevormwald Fachkräfte ausbilden und am Standort halten wollen und die Bedürfnisse des Nachwuchses ernst nehmen. Teilgenommen haben an dem Angebot in dieser Woche 15 Azubis von fast allen Unternehmen, die zu der Betriebsnachbarschaft gehören. Ihre Ausbilder waren an diesem Tag nicht dabei. „Wir wollen die Atmosphäre so ungezwungen wie möglich halten und den Azubis die Möglichkeit geben, offen über ihre Kritikpunkte zu sprechen“, sagt Dorothea Perkovic.