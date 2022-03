Kultur in Radevormwald : Musikschule trauert um DiLena

Mari DiLena war Leiterin der Tanzschule in Rade. Foto: Musikschule Radevormwald

Radevormwald Die langjährige Leiterin der Ballett-Schule starb in ihrer Heimat New York. Ab 1987 unterrichtete sie an der Radevormwalder Musikschule das Fach Ballett, das im Laufe der Zeit in der Stadt immer beliebter wurde.

Trauer bei der Musikschule Radevormwald: Den Vorstand, die Leitung und die Dozenten hat die Nachricht erreicht, dass die langjährige Leiterin der Ballettschule, Mari DiLena, in ihrer Heimat New York gestorben ist.

„Nach ihrer erfolgreichen Laufbahn im Tanzensemble von Pina Bausch wählte sie Radevormwald mit ihrer Familie zum Wohnsitz und widmete sich mehr und mehr der Tanzpädagogik“, heißt es im Nachruf der Musikschule. Ab 1987 unterrichtete sie an der Einrichtung in Radevormwald das Fach Ballett, das im Laufe der Zeit in der Stadt immer beliebter wurde.

„Unvergesslich bleibt für alle, die sie kannten, ihr ungebrochener Einsatzwille, ihre zugleich strenge, aber auch gutherzige Art, die ihre Arbeitsweise kennzeichnete. In zahlreichen Aufführungen, bei denen das Bürgerhaus immer voll besetzt war, zeigte sie immer wieder die vielseitigen choreografischen Möglichkeiten des Balletts. Sie förderte nicht nur Talente, sondern widmete ihre Aufmerksamkeit jedem Kind, jede bzw. jeder Jugendliche hatte in den Gruppen seinen unverwechselbaren Platz“, würdigt die Musikschule die Leistungen der Künstlerin.

„Aus ihrer Arbeit sind mehrere Schülerinnen und Schüler hervorgegangen, die Tanz zu ihrem Beruf gemacht haben“. 2008 verließ sie mit ihrem Mann Radevormwald, um nach New York zurückzukehren.

„Mari DiLena hat durch ihr Wirken nicht nur das kulturelle Leben von Kindern und Jugendlichen in Radevormwald bereichert, sie hat ein großes Stück kulturelles Selbstverständnis in diese Stadt getragen. Die Radevormwalder Musikschule ist ihr dafür unendlich dankbar. Wir werden sie und ihre Arbeit immer in unserer Erinnerung behalten und in unserem Herzen tragen“, heißt es in dem Nachruf.

(s-g)