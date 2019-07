Gymnasium in Radevormwald : Rades Abiturienten feiern ihren Abschluss

Radevormwald Mit einer Feierstunde im Bürgerhaus nahmen die 80 Jugendlichen Abschied von ihrer Schulzeit.

Am Samstagvormittag bekamen die 80 Absolventen ihr Zeugnis der Fachoberschulreife. Mit dem höchsten Schulabschluss, den man in Deutschland machen kann, stehen ihnen fast alle Türe und Wege offen. Nicht mehr zu dem Gymnasium an der Hermannstraße zu gehören, ist trotzdem komisch, denn die Einschulung in das fünfte Schuljahr ist gefühlt erst ein paar Augenblicke her. „Für uns ist die Zeit verflogen und wir können uns noch so gut an eure leuchtenden Augen bei der Einschulung erinnern. Wir waren damals stolz und sind es auch heute“, sagte Elternvertreter Henrik Andre bei der Abschlussfeier im Bürgerhaus. Er verbindet persönliche Geschichten mit dem Abiturjahrgang 2019 und ist gespannt, was aus den jungen Männern und Frauen wird. „Ich bin einfach glücklich euch heute so zu sehen, ihr seht alle toll aus“, sagte er in seiner Rede.