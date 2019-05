Haan : Abiturienten schreiben Arbeiten auswärts

Haan Die Leitung des Haaner Gymnasiums erspart 2020 den Abschluss-Schülern bei den Prüfungsarbeiten baustellenbedingte Störungen.

Mehrere hunderttausend Schüler stecken derzeit im Abitur-Prüfungsstress. Auch die Gymnasiasten der Gartenstadt bleiben davon nicht verschont, wobei sich die 90 angehenden Abiturienten aus Haan einer zusätzlichen Herausforderung stellen müssen: Ihre Prüfungen legen sie am Gymnasium in Hochdahl ab.

Da die Haaner Schule an der Adlerstraße bekanntlich neu gebaut wird, mussten bereits die Oberstufenschüler aus dem vergangenen Jahrgang ihr Vorabitur und Abitur in der Nachbarstadt Erkrath ablegen. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Schüler eine optimale Prüfungsumgebung haben“, sagt Schulleiterin Friederike von Wiser, „und dazu gehört Baulärm nun mal nicht dazu.“ Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr waren positiv, sodass von Wiser auch in diesem Jahr ihre Schüler, guten Gewissens nach Hochdahl schickt. „Das funktioniert reibungslos.“

In eine völlig fremde Umgebung schickt von Wiser ihre Schüler allerdings nicht: „Im Januar gab es für die Schüler eine Einführung mit Besichtigung der Prüfungsräume in Hochdahl.“ Wichtig sei den Schülern vor allem zu wissen, wo die Toiletten sind. „Alles andere läuft während der Prüfung überall gleich ab.“ Die Aufsicht der Haaner Abiturienten übernehmen eigene Lehrkräfte. Dass die andere Umgebung eine zusätzliche Belastung für ihre Schüler sei, davon geht die Schulleiterin nicht aus: „Bislang haben wir keine Rückmeldungen diesbezüglich erhalten, was für eine Schule einem Lob gleicht, wenn sich niemand beschwert.“ Mit dieser Lösung ist sie daher mehr als zufrieden „und dankbar den Kollegen in Hochdahl gegenüber, dass alles so hervorragend klappt.“