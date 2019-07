Gesamtschule Schermbeck : 104 Abiturienten, Notenschnitt 2,55

In der Schermbecker Ludgeruskirche begannen am Freitagnachmittag die Entlassungsfeiern für die Abiturienten der Schermbecker Gesamtschule. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Gesamtschüler nahmen in St. Ludgerus Abschied. Der gesellige Teil der Feier fand in der Niederrheinhalle Wesel statt.

Der gesellige Teil der Abiturfeier fand am Abend in der Weseler Niederrheinhalle statt. Durch das mehrstündige Programm führten Alena Stephan, Fabian Kemper und Jonah Ebbing. Schulleiter Norbert Hohmann gratulierte den Abiturienten, die einen bemerkenswerten Abiturdurchschnitt von 2,55 erreicht haben. Charlotte Stamm erhielt mit der Traumnote 1,0 das beste Abi-Zeugnis. In seiner Festansprache befasste sich Hohmann mit dem Entlassungsmotto „ABIcetamol – … die Schmerzen haben ein Ende.“ Nach einer Analyse der biologischen, psychischen und sozialen Faktoren des Schmerzes ging Hohmann der Frage nach, was oder wer denn der Auslöser des schulischen Schmerzes gewesen sein könnte. Nach dem Ausschluss der Lehrer und Eltern blieb der Schmerz eine Folge des subjektiven Gefühls des einzelnen Schülers. Eltern und Lehrern und besonders den Beratungslehrerinnen Christine Sobiech und Sabina Wichmann-Lange und dem Abteilungsleiter Matthias Trost bescheinigte Hohmann in der Rückschau das Gelingen, die geeigneten Schmerzmittel gewesen zu sein.