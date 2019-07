Gestüt in Oberberg : Hochkarätiges Haflinger-Turnier

Gestüt in Oberberg

Oberberg Ein bemerkenswertes Reiter-Ereignis findet in Ruppichteroth statt.

(s-g) Diesen Termin sollten sich Pferdefreunde in der Region nicht entgehen lassen: Auf dem Gestüt Kiefferhof in Ruppichteroth-Bölkum findet vom 12. bis 14. Juli das 1. Deutsche Haflinger- und Edelbluthaflinger-Championat mit Prüfungen bis zur Klasse „S“ in Verbindung mit dem 25. Bundesoffenen Fohlenchampionat statt.