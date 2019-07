Lesung in Radevormwald : Ein Krimi-Streifzug mit Martina Kempff

Lesung mit Martina Kempff in der Stadtbücherei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Schriftstellerin stellte in einer Lesung die Protagonisten ihrer Eifelkrimis vor. Das nächste Buch erscheint im August.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Krimiautorin Martina Kempff erweitert ihre Eifelkrimi-Reihe im August um ein weiteres Buch, das in gewohnter Kulisse spielen wird und ihr Stammpersonal erneut in den Fokus rückt. Die Protagonisten der Autorin, die seit einigen Jahren im Bergischen Land lebt, werden nicht verschont. In der Vergangenheit waren sie bereits Opfer und Täter.

Einen ihrer fein gezeichneten Charaktere ermorden zu lassen, traut sie sich allerdings nicht mehr. „Mein Stammpersonal ist nicht nur mir, sondern auch meinen Lesern ans Herz gewachsen“, sagt die Autorin. Zu der Lesung in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz sind zwar nur wenige Zuhörer gekommen, aber der kleine Kreis genoss den Abend mit der Autorin sichtlich. Obwohl Martina Kempff mit einer Stimmbandentzündung kämpfte, war sie gewohnt unterhaltsam und gewährte tiefe Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihre persönliche Verbindung zu der Szenerie ihrer Eifelkrimis. „Ich habe selber sieben Jahre dort gewohnt und natürlich kenne ich die Schauplätze selber gut“, sagt sie.

Info Autorin liest am 27. September in Rade Neuer Eifelkrimi Dieser erscheint Anfang September unter dem Titel „Messer, Gabel, Kehr und Mord“ im KBV Verlag und ist damit der neunte der Krimi-Reihe. Während Katja Klein ihr zehntes Jahr in der Eifel feiert, beobachtet sie wie eine Frau verschleppt wird. Sie bringt sich selber in Lebensgefahr und kann nur darauf hoffen rechtzeitig von Polizeiinspektor Marcel Langer rechtzeitig gefunden zu werden. Martina Kempff wird ihren neuen Krimi am 27. September in der Bergischen Buchhandlung in Radevormwald vorstellen.

Der erste Eifelkrimi erschien 2012 unter dem Titel „Einkehr zum tödlichen Frieden“ im Piper Verlag. Bereits in dem Titel steckt ein Hinweis auf das Dorf Kehr, das an der deutsch-belgischen Grenzen liegt und außerdem an der Grenzen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das leben zwischen drei verschiedenen Gebieten wäre skurril genug, aber da gibt es ja noch gruselig leere Straßen, weite Felder und einsame Hütten mitten im Wald. Als die Berlinerin Katja Klein in dem Dorf strandet, dauert es nicht lange bis sie auf den kernigen Polizeiinspektor Marcel Langer trifft. Sie sind der Kern des Stammpersonals. Für ihre Lesung in Radevormwald machte es sich Martina Kempff zur Aufgabe einen ersten Einblick in das Kehr-Panoptikum zu erhaschen und erreichte deswegen auch Leser, die noch nicht mit ihren acht Krimis vertraut sind. Alle anderen erinnerten sich an die verschiedenen Szenen der vergangenen Jahre zurück und freuen sich nun noch mehr auf den neunten Band der Reihe. „Messer, Gabel, Kehr und Mord“ erscheint im Spätsommer.

Vorgestellt wurden am Donnerstagabend auch die Personen Gudrun, Jupp und Hein, die ständig in Verbrechen verwickelt werden. Fragen wirft außerdem die Vergangenheit des Polizeiinspektors auf. In den Kriminalromanen von Martina Kempff spielen aber nicht nur Mord und Freundschaft eine wichtige Rolle, sondern Rezepte, die sogar in den Büchern abgedruckt werden. „Es sind kulinarische Krimis, in denen viel gekocht wird. Ich koche selber unheimlich gerne und kreiere neue Rezepte, die zunächst ungewöhnlich klingen, aber immer schmecken“, sagt die Autorin und zeigt damit Nähe zu ihrer Hauptfigur Katja Klein, die im Grenzdorf Kehr ein Restaurant eröffnet hat, wo Inspektor Marcel Langer selbstverständlich regelmäßig zu Gast ist.