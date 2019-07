Kirchenmusik in Radevormwald : Nachfolger für Kuhnert ist gefunden

Radevormwald Ein Wuppertaler ist für die Stelle vorgesehen. Der Name wird noch nicht genannt.

(trei) Kirchenmusikerin Inga Kuhnert wechselt am 1. August in die evangelische Kirchengemeinde nach Hückeswagen. Dort wird sie eine volle Stelle besetzen und damit ihre zehn Stunden in der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald aufgeben. Angetreten hatte sie die Stelle in der Stadt auf der Höhe vor drei Jahren. Inga Kuhnert hat die Kirchenmusik der reformierten Gemeinde gemeinsam mit Pfarrer Dieter Jeschke weiterentwickelt und ausgebaut. Dank ihr sind Chorprojekte und Konzerte umgesetzt worden, die es in dieser Form vorher nicht in der Gemeinde gab. „Mir fällt es nicht leicht, die Gemeinde als Kirchenmusikerin zu verlassen“, sagt Inga Kuhnert.