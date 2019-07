Ratsarbeit in Radevormwald : Kontroverse Debatte über Rats-Regeln

Radevormwald Längst fällige Reform oder ein Schlag gegen die Demokratie? Die Pläne von CDU und SPD, die Geschäftsordnung im Rat zu ändern, werden lebhaft diskutiert. Auch eine Stimme aus Hückeswagen meldet sich zu Wort.

Rat in Radevormwald in der Krise

Rat in Radevormwald in der Krise : CDU: Zustände im Rat nicht mehr dulden

Die Kritik an den überlangen Sitzungen – sechs Stunden sind keine Seltenheit – macht sich vor allem an Petra und Rolf Ebbinghausen von der Alternativen Liste fest. Es könne nicht sein, meint CDU-Mann Schlüter, „dass Fraktionen, die weniger als sieben Prozent der Wähler repräsentieren, die mit Abstand größten Redeanteile“ habe.“ Die meisten Redebeiträge seien „sowieso für die Katz, da sich das kein Bürger mehr anhört“, ärgert sich Schlüter.

Bei der Alternativen Liste sieht man ganz anders. Rolf Ebbinghaus sieht in den Plänen von CDU und SPD einen Anschlag auf die demokratische Vielstimmigkeit im Rat. Der Behauptung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Busch, er und seine Gattin hätten sich allein in einer Sitzung 50 Mal zur Wort gemeldet, bezeichnet er als „Märchen“. Busch hatte erklärt, er habe während einer der Sitzungen eine Strichliste angefertigt.

Das Ende der Demokratie in Rade sieht Fritz Ullmann (Linkes Forum) in Sicht. CDU und SPD wollten „das Abstimmungsverfahren im Rat künftig diktieren können“, schreibt er. Und er droht: „Sollten die beiden Fraktionen diese antidemokratischen Änderungen der Geschäftsordnung durchsetzen, werden wir sie umgehend rechtlich prüfen lassen und ansonsten ihre Rücknahme in der Kommunalwahl im kommenden Jahr zum Wahlkampfthema machen.“ Auch Ullmann ist wegen seiner Wortbeiträge und seines Benehmens im Rat häufiger in die Kritik geraten.