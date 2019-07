Musik in Radevormwald : „Hill & Ray“ überzeugen mit authentischer Musik

Radevormwald Mit dem Auftritt der beiden Musiker aus Berlin begann die Kultur-Saison der Dorfgemeinschaft Honsberg.

(trei) Gute Musik ist in Honsberg zu Hause, denn die Dorfgemeinschaft ist für ihre musikalischen Sommerveranstaltungen bekannt. Eröffnet wurde die Saison nun mit dem Duo „Hill & Ray“ aus Berlin, das extra für den Auftritt im Grünen nach Rade gekommen war. Jamie Hill und Peter Ray sind ein unschlagbares Duo. In Radevormwald spielten sie Titel von ihren insgesamt vier Alben, aber auch Coversongs. „Wir sind erstaunt, wie gut alle Zuhörer auf uns achten. Sie lassen sich auch auf unsere selbstgeschrieben Musik ein. Hin und wieder ein Cover zu spielen, ist wichtig, damit die Aufmerksamkeit nicht verloren geht“, sagt Sängerin Jamie Hill. Sie überzeugte mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer authentischen Ausstrahlung. Peter Ray und sie waren noch nie in der Gegend, aber der erste Eindruck gefällt ihnen. „Die Menschen sind hier freundlich, und die Landschaft ist superschön“, sagt der Gitarrist und Sänger. Dass er mit Jamie Hill ins Bergische gekommen ist, war kein Zufall und ist auf eine Nordland-Kreuzfahrt zurückzuführen. „Wie waren als Künstler an Bord und haben auf dieser Reise Fans gefunden, die aus Radevormwald kommen“, sagt Peter Ray. Gemeint sind Angelika und Joachim Meininger, die am Samstag natürlich auch in Honsberg waren. „Als wir an Bord gegangen sind, haben die beiden gespielt und außerdem jeden Abend. Wir haben uns auf der Reise in ihre Musik verliebt und sie dann für einen Musikabend in Honsberg vorgeschlagen“, sagt Angelika Meininger. Nachdem sie und ihr Mann ein Konzert in Berlin besucht und eine CD des Duos gekauft hatten, sind sie zu echten Fans geworden. Auf dem Weg zu ihrem Kreuzfahrtschiff haben sie außerdem die Hückeswagener Ulrike und Wilfried Kastner kennengelernt. „Das ist eine verrückte Geschichte. Wir haben uns auf der Reise gut angefreundet und finden es toll heute die Musik vom Schiff in Radevormwald zu hören“, sagt Wilfried Kastner. Die vier genossen den musikalischen Abend, aber auch viele andere Dorfbewohner waren von „Hill & Ray“ begeistert. Zufrieden waren auch die Mitglieder der Dorfgemeinschaft, „Wir wollen immer mal neue Künstler und Musikrichtungen auszuprobieren, um nicht immer das Gleiche zu machen. Für Jazz ist Honsberg mittlerweile bekannt, aber für Rock- und Popmusik noch nicht“, sagt Michael Neumann.