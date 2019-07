Förderschule in Radevormwald : Stimmungsvolle Abschlussfeier an der Armin-Maiwald-Schule

Die Abschluss-Schüler der Armin-Maiwald-Schule starteten am Freitag in einen neuen Lebensabschnitt. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Armin-Maiwald-Schule hat sich am Freitag von 13 Schülern verabschiedet, die nach langer Zeit auf ihrer Schule jetzt in die Berufswelt entlassen werden. Alle von ihnen wissen, wie es nach der kurzen Sommerpause weitergehen wird, denn die Lehrer der Förderschule versuchen die Zukunft jedes Schülers abzusichern und klar zu gestalten.

„Das ist ein wichtiges Anliegen für uns, dass es für jeden Schüler eine klare Perspektive gibt. Das ist unsere Aufgabe. Egal welchen Abschluss die Mädchen und Jungen bei uns machen, sie können stolz auf sich sein und ihren weiteren Lebensweg antreten“, sagt Jutta Tüllmann, die für die Oberstufe der Schule verantwortlich ist. Ingesamt haben sie und ihre Kollegen am Freitag drei Abgangszeugnisse, drei Förderschulabschlüsse, vier Hauptschulabschlüsse nach Klasse neun und drei nach Klasse zehn vergeben. Die Schüler sind jetzt stolze Besitzer eines Schulabschlusses und werden ihr Zeugnis in Ehren halten.

Er wird jetzt einen Monat in der Bäckerei Bauer arbeiten und am 1. August seine Ausbildung genau dort anfangen. „Ich werde Bäckerfachverkäufer und freue mich da total drauf. Der Umgang mit Menschen ist mir wichtig“, sagt er. Für seine Ausbildung wird er an der Filiale an der Kaiserstraße unterkommen. Er findet es gut, seiner Heimatstadt treu zu bleiben. „Hier sind meine Freunde und meine Familie.“