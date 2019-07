Kostenpflichtiger Inhalt: Tierwelt in Radevormwald : Waschbären erobern die Wupperorte

Radevormwald In Vogelsmühle wurden Waschbären mitten am Tag gesichtet. Naturkenner wissen, dass sich die Tiere langsam in der Region vermehren. Zum Problem werden sie dadurch aber noch nicht.

Eigentlich sind Waschbären nachtaktiv, aber in der vergangenen Woche haben mehrere Bewohner der Außenortschaften von Radevormwald die mittelgroßen Tiere auch mitten am Tag entdeckt. Bewohner der Ortschaft Vogelsmühle sehen die Waschbären immer häufiger. „Ich selber habe die Tiere im Winter zum letzten Mal gesehen, da sind sie hier auf einem Dach herumgetollt. Nachbarn haben sie aber noch vor ein paar Tagen gesichtet“, sagt Anwohner Edmund Hägemann.

Naturschützer und Vorstandsmitglied des Bergischen Naturschutzvereins Dietmar Fennel hatte in dieser Woche auch zwei Waschbären bei sich auf der Terrasse und kann die Beobachtungen aus Vogelsmühle bestätigen. „Ich vermute, dass es sich um zwei Jungtiere handelt, die ihre Mutter verloren haben. Weil sie hungrig sind, kommen sie nah an Wohnhäuser heran und zeigen sich auch tagsüber“, sagt er.

Info Bei Problemen können Bürger hier Rat einholen Beratung Falls Waschbären in Nachbarschaften immer wieder zu Problemen führen oder sie vermehrt auftreten, kann man sich entweder an den Förster Bernhard Priggel unter Tel. 02195 932127 oder an den Hegering Ennepetal wenden. Claudia Möllney ist am besten über die E-Mail Adresse c.moellney@hegering-ennepetal.de zu erreichen. Mehr Informationen gibt es unter www.hegering-ennepetal.de

Außer ein paar Blumenkübeln und Vasen haben die Waschbären bei Dietmar Fennel nichts umgeschmissen. Bei den Tieren handelt es sich um sehr neugierige aber relativ harmlose Zeitgenossen. „Man sollte sie einfach in Ruhe lassen. Wenn sie zu einer Plage werden, muss man sich an den zuständigen Förster oder Revierjäger wenden“, sagt Fennel. Wer den Plan hat Waschbären eigenständig zu fangen und wieder im Wald auszusetzen, hat wenig Aussichten auf Erfolg. „Die Tiere sind sehr schlau und lassen sich schwer fangen. Und wenn es doch gelingt, befreien sie sich meistens ziemlich schnell.“

Dietmar Fennel hat vor 40 Jahren die ersten Waschbären in Radevormwald gesichtet. Das war kurz nach der Zeit, als die amerikanischen Tiere zur Bereicherung der Jagd nach Deutschland gebracht wurden. Damals waren sie nur in Hessen und haben sich von dort aus schnell über ganz Deutschland verbreitet. Mittlerweile sind die Waschbären im Bergischen Land zuhause. „Die Tiere, die nicht einheimisch sind, nennt man Neozoon. Waschbären in Radevormwald zu sehen, ist mittlerweile keine Besonderheit mehr.“

Das bestätigt auch Claudia Möllney vom Hegering Ennepetal. Sie und ihre Kollegen sehen immer wieder Waschbären. „Die Tiere gehören mittlerweile fest in unsere Wälder. Dass sie nah an Nachbarschaften herankommen, passiert nicht ständig, aber immer mal wieder. Meistens halten sich die Eltern der Jungtiere in der Nähe auf“, sagt sie. Dass einige Radevormwalder die Tiere als Plage beschreiben oder gegen sie vorgehen wollen, kann sie nicht verstehen. „Waschbären sind neugierig und machen deswegen hin und wieder etwas kaputt, aber nicht mehr als Füchse oder Mader“, sagt sie.