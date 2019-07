Kita Wupper in Radevormwald : Manege frei für die Kita-Akrobaten

Radevormwald Die Artisten des Zirkus „Wuppsala“ zeigten ihr Können auf der Brede. Das Projekt der Kita Wupper war ein Erfolg.

Die Aula der Grundschule auf der Brede war am Samstagnachmittag voll, als die kleinen Artisten in die Manege marschierten und freudig in die Menge winkten. In der vergangenen Woche haben die Kinder der städtischen Kindertagesstätte Wupper an dem Zirkusprojekt des Kölner Spielecircus teilgenommen und sind in dieser Zeit über sich hinaus gewachsen. Nach vier Tagen Proben und Üben eröffnete der Zirkus „Wuppsala“ seine Manege für Zuschauer, die gespannt auf die einzelnen Kunststücke und Showeinlagen waren. 48 Mädchen und Jungen haben an dem Projekt teilgenommen und konnten Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Zirkuskunst sammeln. Eröffnet wurde die Show am Samstag von den Direktorenclowns Matz, Milow, Leif, Lenni und Mia. In bunten Kostümen versuchten die fünf den Nachmittag gemeinsam zu eröffnen, oder haben sie gar nicht das Sagen über das Geschehen in der Manege? Stimmt, denn nach wenigen Minuten übernahmen die Referenten des Kölner Spielecircus die Regie und halfen den Kindern durch ihre Kunststücke. Als Zwerge verkleidet hatten Marie, Nele, John und Lina ihren großen Auftritt. Die Vier bauten Pyramiden in der Manege und beeindruckten ihre Eltern mit akrobatischen Kunststücken und viel Mut. „Ich bin schon aufgeregt“, sagte die kleine Marie kurz vor ihrem Auftritt. Kindergartenleiterin Tatjana Gelwig-Götz ist stolz auf ihre Artisten und darauf, wie viel sie während des Zirkusprojektes gelernt haben. „Die Kinder wachsen in der Woche über sich hinaus. Sie lernen sich zu vertrauen, mit anderen zusammenzuarbeiten und neue Dinge zu entdecken. Der Auftritt in der Manege vor Publikum ist der Höhepunkt der Woche“, sagt sie. Tatjana Gelwig-Götz kam am Samstag zusammen mit der Gruppe der Teller drehenden und jonglierenden Chinesen in den Zirkus. Mit ihrer Hilfe und der von Zirkus-Profi Miriam Zömbik konnten Linus, Louisa, Henry, Anrik, Erik und Ada beweisen, was sie in der Woche gelernt haben. Geschickt balancierten sie die Teller auf einem dünnen Stab. Einige von ihnen konnten sich während dessen sogar hinlegen und den Teller durch ihre Beine reichen. Spektakulär war der Auftritt der Paradiesvögel. Sie flatterten, ganz leicht und nur mit einer kleinen Hilfe, über das gespannte Seil, hielten die Balance und schillerten bunt in ihren paradiesischen Kostümen. Zum Lachen brachten die Fotografenclowns das Publikum. Mit einem gelungenen Sketch punkteten die neun Clowns, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten Clown Miriam an der roten Nase herum zu führen.

Nach ihnen kamen die gespenstischen Tuchkünstler Mila, Anni, Gabriel und Janne hinter dem schweren Vorhang hervor. Die schaurige Stimmung verflog schnell, denn die Kinder waren selber fasziniert von ihrem Auftritt, und dieser Anblick machte alle Zuschauer glücklich. Danach folgten die Piraten auf schwindelerregenden Leitern und die Fakir-Künstler des Zirkus „Wuppsala“. Alle Artisten verabschiedet sich mit einem Lied von den applaudierenden Zuschauern. Nach der einstündigen Zirkusshow trafen sich die Eltern und Erzieher der Kindertagesstätte sowie alle Artisten auf dem Schulhof auf der Brede und kamen bei Zirkusköstlichkeiten, wie Popcorn und Hot Dogs ins Gespräch. Alle waren begeistert von den vielseitigen Artisten und ihrem Mut. „Mir hat die Woche Spaß gemacht“, sagte Mila. Das Zirkusprojekt versucht die Kindertagesstätte Wupper alle drei Jahre umzusetzen. „Für die Kinder ist das etwas ganz Besonderes und für uns natürlich auch. Die Kinder entwickeln sich durch diese Erfahrung schnell und werden selbstbewusster“, sagt Tatjana Gelwig-Götz.