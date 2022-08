Rader Hilfsbörse : Nachbarschaftshilfe läuft wieder an

Info

Austausch Die Rader Hilfsbörse bietet jeden zweiten Montag im Monat ein offenes Treffen in Haus Hürxthal an, wo sich Hilfesuchende, aber auch interessierte Ehrenamtler austauschen und kennenlernen können. Das nächste Treffen ist am 12. September ab 16 Uhr in Haus Hürxthal, Schlossmacherplatz 2.

Kontakt Wer Hilfe braucht oder seine Hilfe anbieten will, kann sich bei der Rader Hilfsbörse melden, telefonisch unter 02195 9277364 oder per E-Mail an hilfsboerse@aktiv55plus.de

Internet Alle weiteren Informationen finden Interessierte im Internet auf der Homepage

www.aktiv55plus.de/

rader-hilfsboerse.html

Kreis Weitere Infos zur Ehrenamtsinitiative Weitblick im Oberbergischen Kreis gibt es unter

www.obk.de/weitblick