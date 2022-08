Vereine in Radevormwald : Saisonauftakt beim SC 08 mit großem Sommerfest

Radevormwald Über den Tag verteilt, werden alle Jugendmannschaften des SC 08 entsprechend vorgestellt, ehe es dann um 16 Uhr zum ersten Meisterschaftsspiel der Bezirksligamannschaft in der neuen Saison kommt.

Die Fußball-Bundesliga startete am vergangenen Wochenende in ihre neue Saison. Und was den großen Vereinen recht ist, ist den kleineren in den unteren Spielklassen billig. Deshalb lädt der SC 08 Radevormwald für kommenden Samstag, 13. August, zum Saisonauftakt 2022/2023 mit einem großen Sommerfest auf den Kollenberg ein. Beginn ist um 11 Uhr.