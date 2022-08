Volksbank Oberberg : Neuer Lebensabschnitt für 13 Azubis

Radevormwald/Oberberg Auch ein Radevormwalder beginnt seine Ausbildung bei der Volksbank Oberberg. Das Geldinstitut bildet in jedem Jahr junge Menschen vorwiegend für den eigenen Bedarf aus.

An den Schulen starten in diesen Tagen viele ganz junge Menschen in ihre schulische Laufbahn. Für 13 Damen und Herren der Volksbank Oberberg war der 1. August der Starttag in ihre ganz persönliche Bankerkarriere. Unter ihnen war auch ein Radevormwalder: Tobias Hartmann stammt aus der Bergstadt. Die Volksbank bildet in jedem Jahr junge Menschen vorwiegend für den eigenen Bedarf aus – und so hieß es auch für die neuen angehenden Bankkaufleute „Start frei“!

Die erste Woche beinhaltet nach Angaben von Pressesprecher Thomas Knura eine Einführung sowie die Grundlagen der Ausbildung. So führt Ausbilderin Lisa Marie Dresbach in die Inhalte und den Ablauf der kommenden zweieinhalb Jahre ein. Die Nachwuchsbanker werden vertraut gemacht mit Erwartungen der Bank und ihrer Kunden, empfohlenen Umgangsformen in Service- und Beratungssituationen und internen Meetings. Sie erfahren, was die Volksbank Oberberg unter Teamverständnis versteht und worauf sie im Umgang miteinander besonderen Wert legt. Sie lernen die Rheinische GenoAkademie in Rösrath-Forsbach kennen, wo ein großer Teil der überbetrieblichen Ausbildung stattfindet und erhalten in einem ersten Seminar Einblick in das genossenschaftliche Banksystem. Anschließend werden die fünf Damen und acht Herren in einer der 30 Volksbank-Geschäftsstellen den praktischen Teil ihrer Ausbildung beginnen, alle Abteilungen des Kreditinstituts kennenlernen und sich im Berufsschulunterricht sowie weiteren internen sowie externen Schulungsmaßnahmen sowie im dualen Studium zum Bachelor of Arts das notwendige Grundwissen für ihre persönliche Karriere aneignen.