Vorfall bei Rock gegen Rechts : Unbekannte stehlen Ausrüstung von Demo-Sanitätern

Düsseldorf Das haben die Ehrenamtler noch nie erlebt: Ihnen ist beim Festival Rock gegen Rechts ein Rettungsrucksack samt Defibrillator gestohlen worden. Daraufhin startete eine ungewöhnliche Spendenaktion.

Den ehrenamtlich arbeitenden Demosanitätern ist am Samstag in Düsseldorf ein Teil ihrer Ausrüstung gestohlen worden. Nach dem Auftritt der letzten Band Mal Élevé beim Festival Rock gegen Rechts im Volksgarten sei gegen 22 Uhr aufgefallen, dass aus dem Zelt der Ehrenamtler ein Defibrillator inklusive Sanitätsrucksack gestohlen worden war. Der Materialwert beträgt 2000 Euro, berichtet Steffen Feller, der bei den Demosanitätern mithilft. Dabei handelt es sich um ausgebildete Sanitätskräfte, die auf Demonstrationen ehrenamtlich und auf eigene Kosten Erste Hilfe leisten.

Zudem war er der einzige, über den die ausgebildeten Sanitäter verfügten. So stehen künftige Einsätze auf der Kippe. Beim Fest ohne Grenzen in Krefeld in zwei Wochen stellt nun aber der Veranstalter einen Defibrillator.