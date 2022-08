Politik in Radevormwald : RUA wünscht sich schönere Stromkästen in der Stadt

Radevormwald Im Urlaub entdeckte der Fraktionsvorsitzende der Fraktion RUA, Thomas Lorenz, sogar Städte, die mit Graffitis erfolgreich Werbung machen.

Die Fraktion RUA beschäftigt sich nach der Sommerpause mit dem äußeren Erscheinungsbild der Stadt und hat deshalb eine Anfrage an den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr gestellt. Der sollte eigentlich am kommenden Mittwoch, 17. August, tagen, diese Sitzung fällt nach einer Information der Stadt aber aus. Also dürfte der Antrag in der nächsten regulären Sitzung behandelt werden, die für den 17. November terminiert ist.