Freiwillige Feuerwehr Radevormwald : Neues Fahrzeug für Löschgruppe Önkfeld

Radevormwald Die Stimmung war am Freitagabend gut, als die Einheit Önkfeld der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald das neue Löschfahrzeug entgegennehmen konnte. Zu der Übergabe des Fahrzeuges waren nicht nur alle aktiven Kameraden der Einheit gekommen, sondern auch einige Dorfbewohner, Wehrführer Dietmar Hasenburg und Bürgermeister Johannes Mans.

Er investiert gerne in die Sicherheit seiner Stadt und sieht das neue Löschfahrzeug als wichtige Investition an, so der Bürgermeister. „Den ehrenamtlichen Kameraden ein neues Einsatzfahrzeug zu überreichen, ist immer wieder ein schöner Anlass. Unsere Feuerwehr leistet tolle Arbeit und als Stadt ist es unsere Pflicht, die Kameraden so gut wie möglich auszustatten“, sagt er. Mitverantwortlich für die Ausstattung der Einheiten ist außerdem der Rat der Stadt, der sich für die Anschaffung des neuen Löschfahrzeuges ausgesprochen hat.