Rader Bürgermeister pausiert : Mans erholt sich von Schulter-OP

Bürgermeister Mans in dem Video, dass er auf seine Facebook-Seite gestellt hat. Foto: Facebookpräsenz Johannes Mans Foto: Facebookpräsenz Johannes Mans

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans informiert die Einwohner, warum er derzeit pausieren muss: Er musste an der Schulter operiert werden und die Verletzung muss nun noch ausheilen.

(s-g) Mit einer Video-Nachricht hat sich Bürgermeister Johannes Mans auf seiner Facebook-Seite an die Menschen in Radevormwald gewandt und mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen derzeit pausieren muss.

„Ich habe einen Teilabriss einer Sehne der linken Schulter und die ist in unserem Krankenhaus in Radevormwald operativ therapiert worden“, berichtet das Stadtoberhaupt. Die Schulter müsse nach dem Eingriff nun in Ruhe ausheilen. „Ich werde physiotheraupeutisch betreut und hoffe, dass ich in einigen Wochen wieder so hergestellt bin, dass ich meine Arbeit wieder aufnehmen kann“, erklärt Mans.

Ein Dankeschön des Bürgermeisters geht an die Ärzte und die Pflegekräfte des Sana Krankenhauses für die „vorzügliche Behandlung“ und die einfühlsame Betreuung: „Ich kann Ihnen nur sagen: Ich bin froh, dass wir ein solches Krankenhaus hier in Radevormwald haben.“

Johannes Mans drückt in dem Video die Hoffnung aus, „dass wir alle bald wieder in die Normalität gelangen“.

Zugleich appelliert der Bürgermeister an die Bevölkerung, nicht nachzulassen bei den Hygienemaßnahmen und anderen Schutzvorkehrungen gegen die Ausbreitung des Virus, vor allem vor dem Hintergrund, dass in Radevormwald die Infektionszahlen zuletzt wieder stark angestiegen sind (erst am Montag wurde wieder ein Rückgang von 174 auf 168 Fälle vom Kreisgesundheitsamt gemeldet). Diese Situation bereite ihm Sorgen, erklärt der Bürgermeister, aber er es gebe nun Licht am Ende des Tunnels: „Ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen.“