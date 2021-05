Der Deutsch-Lettische Freundeskreis vermittelte : Feuerwehrfahrzeug aus Schiefbahn hilft künftig in Lettland

Schiefbahn Ein ausgemustertes Löschfahrzeug wird künftig in der Partnerstadt Smiltene in der Feuerwehrschule eingesetzt. Der Deutsch-Lettische Freundeskreis vermittelte.

Rund 2000 Kilometer hat ein Löschfahrzeug „vor der Brust“ – oder besser vorm Kühler: Ein ausgemustertes Löschfahrzeug aus Schiefbahn startet am Montag in Richtung Lettland zur Partnerstadt Smiltene. Geplant ist mit dem Fahrzeug, das die Stadt Willich zu einem symbolischen Freundschaftspreis der Partnerstadt Smiltene (im Norden Lettlands rund 50 Kilometer von der estnischen Grenze gelegen) überlassen hat, kein direkter Einsatz in der Bekämpfung von Bränden: Das rund 20 Jahre alte Fahrzeug geht an die Berufsschule Smiltene. Dort wird nämlich, so Wolfgang Brock vom Deut-Lettischen Freundeskreis (DLFK), „neu der Ausbildungsgang zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann eingerichtet“.