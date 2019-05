Theodor-Heuss-Gymnasium : Elftklässler des Gymnasiums brillieren mit ernstem Stück

Nicht nur durch die Kostüme samt Pudelperücken wussten die Schauspieler der Jahrgangsstufe 11 des THG zu überzeugen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Literaturkurusus der Jahrgangsstufe 11 des THG präsentierte am Freitagabend in der Aula das Stück „Yvonne, die Burgunderprinzessin“ von Witold Gombrowicz. Das Publikum zeigte sich am Ende begeistert von der nachdenklichen, manchmal aber auch witzigen Aufführung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

In der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) war am Freitagabend kaum noch ein Platz frei, als sich der Vorhang zur Aufführung von Witold Gombrowicz‘ Theaterstück „Yvonne, die Burgunderprinzessin“ hob. Der Literaturkurusus der elften Jahrgangsstufe hatte sich in einer eigenen Produktion des Stücks eines der bedeutendsten Schriftstellern Polens angenommen. Dabei hatten die Schüler sich mit ihrem Lehrer und Regisseur Carsten Krause an eine moderne Interpretation des Stoffes herangewagt – was gleich zu Beginn deutlich wurde, als der NDW-Hit „Ich will Spaß“ von Markus aus den Boxen erklang und sich die ersten Schauspieler dem höfischen Treiben mit Bobbycar und Kricketspielen widmeten. Doch ehe es wirklich losging, bekam das Publikum, dies nun ganz im 21. Jahrhundert verhaftet, zunächst unter Androhung von „ewiger Verdammnis und Streckbank“ strikt verboten, „Telefonierknochen“ und „teuflisches Blitzgerät“ zu nutzen.

Solchermaßen vorbereitet, konnte sich das Publikum umso besser auf das Geschehen auf der Bühne konzentrieren. Und das war nicht nur wegen der herrlichen Pudelperücken, die fast alle Schauspieler trugen, bisweilen sehr amüsant anzusehen. Denn das Ihrige dazu trugen auch das ausdrucksstarke Spiel der jungen Schauspieler sowie die deutlich spürbare Spielfreude bei. Der Humor kam ebenfalls nicht zu kurz, auch wenn der Inhalt von Gombrowicz‘ Stück gar kein so witziger war. Wenn dann aber immer wieder Lieder wie der „Ba Ba Banküberfall“ der Ersten Allgemeinen Verunsicherung oder der NDW-„Eisbär“ von Grauzone eingespielt wurden, konnte man sich das Lachen nicht verkneifen.

Dabei ging es in dem Theaterstück um ein ernstes Thema, denn nichts Anderes als die Ausgrenzung eines Menschen, der scheinbar nicht dazu passte, wurde von Gombrowicz in einer Zeit thematisiert, als die Nazis mit ihrer menschenverachtenden Ausgrenzungspolitik bereits begonnen hatten. Im Stück war es Yvonne (Jan Nsu-Kayala), die der Prinz (Cora Brandt) zwar trotz ihrer Hässlichkeit und Schweigsamkeit zur Prinzessin nehmen wollte, was aber bei Hof nicht gut ankam und schließlich in ihrer Ermordung mündete.