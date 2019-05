Zehnjähriges Bestehen : Die Holzbrücke im Uelfebad ist für viele Rader ein wichtiges Bauwerk

Radevormwald Am Sonntag wurde am Uelfebad das zehnjährige Bestehen der die Holzbrücke gefeiert. Der Heimat- und Verkehrsverein Radevormwald hatte zu einem bunten Fest eingeladen.

„Schön, dass die Brücke vielen Bürgern so am Herzen liegt. Uns aber auch. Daher werden wir uns vom HHV nun für die ersten Restaurierungsarbeiten stark machen“, betonte Scholz. Denn die Witterung habe nun leider auch schon an der neuen Brücke Spuren hinterlassen. Beschädigte Holzbretter müssten kurzfristig ausgewechselt werden. „Der Heimat- und Verkehrsverein bleibt hier am Ball“, versicherte Scholz.