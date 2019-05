Werkstattgespräch der Jungen Union in Radevormwald : Mehr Emotionen für Europa zeigen

Die Junge Union erreichte mit ihrem Werkstattgespräch viele Menschen. NRW-Minister Stephan Holthoff-Pförtner wünscht sich für die Zukunft, dass Europa wieder zu einer Herzensangelegenheit werde.

Was bedeutet Europa für jeden Einzelnen und warum ist die Europawahl am kommenden Sonntag so wichtig? Diesen Fragen widmete sich das Werkstattgespräch der Jungen Union (JU) Radevormwald unter dem Motto „Dein Europa – Deine Ideen“ am Freitagabend. Zu der Veranstaltung kamen zahlreiche Politikinteressierte in das Foyer des Bürgerhauses.