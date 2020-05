Seniorenheime in Radevormwald : Frühlingsständchen für Bewohner

Seniorenheime in Radevormwald

Radevormwald Drei Musiker haben die Bewohner der Senioreneinrichtung Haus Thiele in Dahlerau nun mit Liedern und Klängen zum Frühjahr eine Freude gemacht. Auch Schuberts „Lindenbaum“ war zu hören.

„Die Bewohner haben Volkslieder in ihrer Kindheit gelernt und immer wieder zu entsprechenden Anlässen gesungen. So sind sie jetzt auf Frühlingslieder gestimmt, die sie wieder in die schöne alte Zeit zurückversetzen“, schreibt Bernhard Nick.