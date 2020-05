Aktion in der Corona-Krise : Steinschlange taucht nun auch an der Wupper auf

Radevormwald Die erste Steinschlange in Radevormwald wurde bei nahe der Froweinstraße entdeckt, nun wird die schöne Idee auch in den Wupperorten aufgegriffen. Der Fantasie beim Bemalen der Steine sind keine Grenzen gesetzt.

Dieses Gemeinschaftsprojekt, das sehr gut von Kindern und Familien als Spiel angenommen wird, ist in Radevormwald zum ersten Mal in dem Waldgebiet angrenzend an die Froweinstraße aufgetaucht. Dort ist die Steinschlange in den vergangenen Wochen auf über 60 Meter angewachsen und freut sich täglich über neue Steine. Die lange Schlange hat sich rasant entwickelt und wird immer mehr zum Magnet für Spaziergänger.