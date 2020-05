Corona-Lockerungen : „Wichtig ist, die Vorschriften zu erklären“

Nur etwa 30 Prozent der Schüler befinden sich in den einzelnen Klassenräumen – wie hier die Klasse 8a der Sekundarschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die weiterführenden Schulen in Radevormwald haben am Montag wieder mit dem Unterricht für Schüler aus mehreren Jahrgangsstufen begonnen. Es gelten weiterhin strikte Hygiene-Regeln, etwa für den Toilettenbesuch.

Wer angesichts der Öffnung der weiterführenden Schulen dicht geknubbelte Massen von Schülern vor und in den Gebäuden befürchtete, der konnte sich am Montagmorgen am Radevormwalder Schulzentrum eines Besseren belehren lassen. Zwar konnten nach den jüngst verkündeten Lockerungen nun wieder vermehrt Jahrgänge zum Unterricht kommen, doch die Verantwortlichen hatten dafür gesorgt, dass die nötigen Abstandsregeln gewahrt bleiben.