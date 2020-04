Konzert in Neuss : Renommierte Musiker geben Konzert für Senioren

Neuss Münsterkantor Joachim Neugart, die Sopranistin Elisa Rabanus und die Oboistin Stefanie Sassenrath spielten und sangen Bach-Kanaten. Die Künstler gaben ein kleines Open-Air-Konzert im Park eines Seniorheim.

Corona-Krise in der Kunst : Viele Künstler geraten in Not

Mit der „Quirinus Künstler-Hilfe“ wollen Neugart und der Förderverein Künstler in dieser Zeit ohne Engagements unterstützen. Renommierte Solisten, die regelmäßig in der Quirinusbasilika auftreten, sind eingeladen, eine kleine Serie von Videoclips mit ausgewählten Arien aus Kantaten von Johann Sebastian Bach zu erstellen und um Spenden zu bitten. Den Anfang machte der Essener Tenor Andreas Post. Seit Anfang März hagelt es auch bei ihm nur noch Absagen, so auch ein Konzert im Juni beim Bachfest in Leipzig. Post ist vor allem wegen seiner eindringlichen Interpretation der großen Evangelistenpartien in den Werken Bachs geschätzt: In der Quirinusbasilika sang er im März 2018 in der Johannes-Passion. Für die Quirinus-Hilfe gestaltete er im verwaisten Münster eine Arie aus Bachs Kantate „Wer nur den lieben Gott läßt walten“.