Baumschäden in Radevormwald : Am Kollenberg wird nun gefällt

Radevormwald Zur Sicherheit von Spaziergängern und Joggern muss der Fichtenbestand am Kollenberg eingeschlagen werden. Trockenheit und Schädlingsbefall haben die Bäume zum Absterben gebracht. Ab Mittwoch wird nun gefällt.

(s-g) Wegen des schlechten Zustandes des Fichtenbestandes am Kollenberg wird dort ab Mittwoch mit dem Holzeinschlag begonnen. Das teilt Förster Bernhard Priggel mit. „Es handelt sich um den Bereich, der an die ehemalige Landssportschule grenzt“, erklärt er.

„Gott sei Dank soll es ja nun wieder regnen“, sagt Priggel. Allerdings werde es vermutlich nicht so viel Niederschlag geben wie es nötig wäre. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 waren die warmen Jahreszeiten ungewöhnlich trocken gewesen. Für die Wälder im Bergischen Land – besonders für Koniferen wie die Fichte – ist dies verhängnisvoll.

Zwei bis drei Personen werden an dem Holzeinschlag arbeiten, erklärt Bernhard Priggel, der beim Landesbetrieb Wahl und Holz NRW beschäftigt ist. Vier bis fünf Tage werden die Arbeiten dauern, allerdings werde das Gebiet nicht die ganze Zeit über gesperrt sein. Zu jenen Phasen der Arbeit, in der es heikel werden könnte, werden Spaziergänger und Jogger von den Mitarbeitern auf den Wegen gestoppt.

Die toten Fichten müssen zeitnah abgeholzt werden, weil in dem Erholungswald am Kollenberg eine Verkehrssicherungspflicht besteht. Tote Bäume an Waldwegen können für Ausflügler gefährlich werden, so dass der Landesbetrieb handeln muss.